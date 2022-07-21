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Баранец объяснил, почему ВС РФ должны уничтожить космическую группировку США

Баранец объяснил, почему ВС РФ должны уничтожить космическую группировку США
ПолитРоссия

ВС РФ должны заглушить спутниковые сигналы США и уничтожить логистику, которая используется Западом для поставок оружия Украине. Об этом заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Он отметил, что США не только снабжают ВСУ вооружением, но и регулярно предоставляют разведданные Украине, в том числе и со спутников.

 «Надо уничтожать не только оружие, но и логистику. Да, мы одно время порубили участки железных дорог, по которым шли эшелоны с оружием. Да, мы вывели из строя подстанции. Но этого оказалось мало, потому что американское оружие действительно прет. Что касается разведданных, то сами американцы признают, что передают информацию Генштабу Украины в онлайн-режиме», — сказал Баранец в интервью изданию «Украина.ру».

Эксперт добавил, что Россия может ликвидировать американскую космическую группировку не только физическим оружием. Однако этом может привести к началу космической войны между РФ и США.

вс рф США Украина
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