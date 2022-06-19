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Баранец назвал «моральной саркомой» нынешнее состояние украинских войск

Баранец назвал «моральной саркомой» нынешнее состояние украинских войск
Федеральное агентство новостей

Вооруженные силы Украины на сегодняшний день пребывают в состоянии «моральной саркомы». Об этом заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

По его словам, на это указывает недавний инцидент, когда иностранные наемники более двух часов вели стрелковый бой с украинскими военными из-за отсутствия нормальной связи между подразделениями, передает iReactor. Кроме того, иностранцы часто жалуются на хамство офицеров и в целом внутреннее состояние ВСУ.

«Они говорят о жутком моральном разложении офицеров, с которыми сидят в одних окопах. Вся эта ситуация является развитием одной и той же болезни под названием моральная саркома, которая разъедает их армию», — отметил Баранец.

Он заявил, что понимание наемников о недостижимости победы крепнет с каждым ударом союзных сил России и ЛДНР по украинским частям. В рядах ВСУ также есть осознание, что они столкнулись с гораздо более могучей силой, чем они сами.

Баранец ВСУ наемники
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