Вооруженные силы Украины на сегодняшний день пребывают в состоянии «моральной саркомы». Об этом заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.
По его словам, на это указывает недавний инцидент, когда иностранные наемники более двух часов вели стрелковый бой с украинскими военными из-за отсутствия нормальной связи между подразделениями, передает iReactor. Кроме того, иностранцы часто жалуются на хамство офицеров и в целом внутреннее состояние ВСУ.
«Они говорят о жутком моральном разложении офицеров, с которыми сидят в одних окопах. Вся эта ситуация является развитием одной и той же болезни под названием моральная саркома, которая разъедает их армию», — отметил Баранец.
Он заявил, что понимание наемников о недостижимости победы крепнет с каждым ударом союзных сил России и ЛДНР по украинским частям. В рядах ВСУ также есть осознание, что они столкнулись с гораздо более могучей силой, чем они сами.