Мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи раскритиковал действия России по Украине во время своей речи, посвященной 77-й годовщине ядерной атаки США на страну. Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец прокомментировал это событие.
По его мнению, нынешние японские власти «заболели деменцией». Их кругозор ограничен «юбкой США», под которой и находится Страна восходящего солнца, цитирует обозревателя «КП» издание «ПолитРоссия».
«Нормальные японцы никогда не простят США за их ядерный терроризм. Такому прощения нет. Нам сегодня необходимо на международном уровне поднимать вопрос о наказании Штатов за их атомный террористический акт», – добавил он.
Ранее МИД Японии осудил Пекин за масштабные учения с боевыми стрельбами вблизи Тайваня. Ведомство призвало КРН немедленно прекратить все военные мероприятия.