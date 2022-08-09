Баранец на примере ЗРК «Бук-М3» раскрыл неочевидные результаты спецоперации ВС РФ на Украине

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины позволила российским военным не только продемонстрировать возможности новейшего вооружения, но и расширить потенциал уже испытанных систем, заявил обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.
В комментарии для «Украина.ру» он раскрыл неочевидные результаты спецоперации на примере ракетного комплекса «Бук-М3».
«Мы знаем, что он предназначен для самолетов, вертолетов и ракет. А тут вдруг оказалось благодаря профессионализму наших людей, что им можно сбивать ракеты HIMARS. Как сказал один офицер, это оружие показало такие резервы, которые даже не были заложены в тактико-технические резервы минобороны. Вот на что способно гениальное оружие», — разъяснил собеседник журналистов.
По его словам, спецоперация на Украине доказала, что Вооруженные силы России имеют в своем арсенале самые высокотехнологические системы.