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Баранец на примере ЗРК «Бук-М3» раскрыл неочевидные результаты спецоперации ВС РФ на Украине

Баранец на примере ЗРК «Бук-М3» раскрыл неочевидные результаты спецоперации ВС РФ на Украине
globallookpress/Aleksey Ivanov

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины позволила российским военным не только продемонстрировать возможности новейшего вооружения, но и расширить потенциал уже испытанных систем, заявил обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

В комментарии для «Украина.ру» он раскрыл неочевидные результаты спецоперации на примере ракетного комплекса «Бук-М3».

«Мы знаем, что он предназначен для самолетов, вертолетов и ракет. А тут вдруг оказалось благодаря профессионализму наших людей, что им можно сбивать ракеты HIMARS. Как сказал один офицер, это оружие показало такие резервы, которые даже не были заложены в тактико-технические резервы минобороны. Вот на что способно гениальное оружие», — разъяснил собеседник журналистов.

По его словам, спецоперация на Украине доказала, что Вооруженные силы России имеют в своем арсенале самые высокотехнологические системы.

Баранец Вооружение вс рф спецоперация Украина
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