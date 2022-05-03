Баранец: российская армия постепенно демилитаризует Украину

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Вооруженные силы России постепенно выполняют свои задачи в спецоперации на Украине. Об этом заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец
В интервью для телеканала «360» он прокомментировал успехи российских военных. По его мнению, ежедневно армии удается уничтожать большое количество техники и пунктов управления.
«Мы шаг за шагом демилитаризуем Украину. Мы перемалываем ее боевой потенциал. Успешно ли идет спецоперация? Я скажу — да, успешно. Возможно, на некоторых участках с переменным успехом», — отметил Баранец.
Ранее командир второго батальона 9-го полка Народной милиции ДНР заявил, что ополченцы всегда помогают мирному населению и не трогают военнопленных.
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