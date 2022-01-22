Баранец разоблачил тактические приемы США на переговорах с Россией

Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец назвал причину, по которой Соединенные Штаты медлят с письменным ответом на мирные инициативы РФ.

Глава МИД России Сергей Лавров 21 января провел очередную встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном. В ходе полуторачасовых переговоров представители двух стран обсудили дальнейшие шаги Москвы и Вашингтона по обеспечению стратегической стабильности. Российский министр по окончанию встречи заявил, что руководство РФ рассчитывает на снижение накала эмоций в политике Соединенных Штатов. Также он отметил, что американская сторона выражает намерение более разумно строить диалог.

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец прокомментировал встречу глав внешнеполитических ведомств РФ и США менее дипломатично. С его слов, на переговоры с Лавровым Блинкен привез «новую порцию брехни». Вашингтон не спешит принимать предложенный Россией план по юридическому закреплению гарантий взаимной безопасности. Вместо этого американцы пытаются как можно лучше проанализировать позицию Москвы для того, чтобы в последствии дать более убедительные и неуступчивые ответы.

«Наш пакет по гарантиям безопасности они режут как колбасу на куски. Они отчекрыживают кусочек, помусолили его во рту, отбросили – пойдет-не пойдет. В этом заключается их лукавая позиция», – заявил Баранец в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

Подводя итог, обозреватель «КП» добавил, что США стремятся выиграть стратегическое время. По этой причине они тянут с письменным ответом и настаивают на втором раунде переговоров по вопросу взаимной безопасности.

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