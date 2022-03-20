Баранец рассказал, как Россия решит вопрос с поставками оружия Западом Украине

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Страны Запада и США продолжают поставлять Украине летальное оружие. Только Штаты выделили военной помощи Киеву в общей сложности на миллиард долларов, тем самым фактически являясь спонсором продолжения конфликта на территории этой страны.

Полковник в отставке, военный обозреватель, корреспондент «КП» Виктор Баранец считает, что накачивание Украины оружием американцами и западными странами — это очевидное свидетельство того, что они не заинтересованы в мирном урегулировании конфликта.

США хотят противостоять России руками Украины, поэтому подливают масла в огонь всё больше, — сказал эксперт в интервью «Народным Новостям».

Он заметил, что поставки вооружений и финансовая поддержка Украины, конечно, влияют и на масштабы, и на сроки специальной военной операции (СВО) России. По его словам, российские вооруженные силы сейчас осуществляют демилитаризацию Украины, стараются обнулить боевой потенциал украинской армии, уничтожить боеприпасы, горючее и оружие, начиная от пистолетов до зенитно-ракетных комплексов. Но поставки вооружений с Запада не прекращаются, поэтому России необходимо решить эту проблему.

– Украина граничит с четырьмя страны НАТО — Польшей, Венгрией, Румынией и Словакией, и ещё с одним государством, не членом военного блока — Молдавией. Что должна предпринять Россия для остановки потока оружия на Украину? Как только конвои с вооружением пересекут украинскую границу наши ВС, скорее всего, нанесут по ним ракетно-бомбовые удары, — предположил Баранец.

По мнению полковника в отставке, в противном случае, «спонсоры» Украины могут свести на нет планы СВО России. Поэтому важно сделать так, чтобы западное оружие не попало к ВСУ. Ранее военное ведомство России заявило, что ВС наносят удары высокоточным оружием и лишь по объектам военной инфраструктуры Украины, СВО не направлено против мирных жителей страны.

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