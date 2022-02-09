Баранец пошутил, что Прибалтика в силах вооружить Украину только памперсами и кальсонами

Обещания прибалтийских стран помочь Украине вооружением являются пустой бравадой, поскольку «полуржавым» армиям Латвии, Эстонии и Литвы нечего предложить Киеву. Такое мнение выразил военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.

Он напомнил, что 98% вооружения, которым располагают страны Балтии, — советское. На западные поставки приходится всего два процента. Правда, и в этой скромной доле находится оружие далеко «не первой свежести».

«Чем же могут помочь эти "полуржавые" армии Украине, которая считает свои вооруженные силы самыми мощными в Европе? Если прибалты чем-то и могут поделиться с Киевом, так это большой партией памперсов и американских кальсон с начесом. Причем кальсоны эти с двумя ширинками — спереди и сзади», — пошутил Баранец в беседе с «ПолитРоссией».

Обозреватель «КП» добавил, что слова о грандиозных поставках вооружения из Литвы, Латвии и Эстонии на Украину — просто блеф, направленный, чтобы «уколоть» Россию. Более того, страны Балтии сами «с протянутой рукой» живут, а тот скромный арсенал, завезенный с Запада, им нужен самим. Ни одно из этих государств не будет делиться с Украиной в ущерб собственной армии, резюмировал Баранец.

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