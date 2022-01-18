Баранец объяснил тайные мотивы Британии пригласить Шойгу в Лондон

Министр обороны России Сергей Шойгу должен ответить отказом на приглашение британского коллеги Бена Уоллеса провести двусторонние переговоры в Лондоне. Такой точки зрения придерживается военный обозреватель «КП» Виктор Баранец.

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес во время своего выступления в парламенте пригласил российского министра посетить Лондон. Он подчеркнул, что сторонам следует обсудить актуальные вопросы в области безопасности, а также выстроить конструктивный диалог «в духе доброй воли». Как сообщает агентство Reuters, переговоры Шойгу и Уоллеса могут состояться в ближайшие две недели, если из Москвы придет положительный ответ.

Военный эксперт, обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец в интервью изданию «Политика Сегодня» назвал сенсацией поступившее из Великобритании сообщение. Однако специалист склонен считать, что Лондоном двигали отнюдь не благие помыслы. Вполне возможно, что он действовал по указке из-за океана, поступившей на фоне недавних переговоров РФ и США по вопросу взаимной безопасности.

«Здесь совершенно понятно, что Вашингтон теперь поручил своему верному слуге и пристяжной болонке – Великобритании – попытаться развязать с Россией те узлы, которые стали очевидны во время переговоров в Женеве и Брюсселе», – подчеркнул Баранец.

В то же время, полагает эксперт, приглашение Шойгу в Лондон может быть очередной ловушкой Запада. В настоящее время Вооруженные силы Украины под прикрытием фейков о «российском вторжении» готовятся к нанесению удара по Донецкой и Луганской народным республик и проведению там «карательной операции». И нельзя исключать, что возобновление боевых действий в Донбассе произойдет тогда, когда министр обороны РФ будет находиться в Лондоне. По этой причине Шойгу стоит отказаться о поездки в Великобританию.

«Мы прекрасно понимаем, в чем смысл подобного приглашения», – подвел итог Баранец.

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