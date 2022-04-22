Баранец объяснил странную реакцию США на полет «Сармата» паникой в Пентагоне

«Для этой ракеты нет такой точки на земном шаре, которую она

не могла бы поразить, если учитывать, что в ее голове есть уникальный

планирующий модуль «Авангард», для которого нет проблем с расстоянием. Для этой

ракеты нет понятия дальности», — пояснил Баранец.