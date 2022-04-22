Баранец объяснил странную реакцию США на полет «Сармата» паникой в Пентагоне

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США крайне спокойно отреагировали на испытания российской
межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Однако, убежден военный
обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец, за показным спокойствием
американцев таится настоящая паника, передает «ПолитПазл».
Минобороны России провело испытания МБР «Сармат» 20 апреля.
После этого ведомство сообщило, что подтверждены расчетные характеристики на
всех этапах полета ракеты. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на
Камчатке.
Западные СМИ сообщили, что Пентагон был заранее оповещен об
испытаниях новейшей российской ракеты и воспринимает пуск как штатный, не
считая, что он требует повышенного внимания. Ряд военных экспертов сочли столь
спокойную реакцию Вашингтона весьма странной, особенно на фоне крайне
напряженной геополитической обстановки.
По мнению Виктора Баранца, американское спокойствие легко
объяснить. Он подчеркнул, что специалисты в США прекрасно знают о возможностях «Сармата»,
поэтому успешные испытания РФ вселяют в них настоящую панику, которая прячется
за показной непробиваемостью.
Особенность российской МБР в том, что ее головная часть может
быть оснащена сверхзвуковым блоком «Авангард». Подобная комплектация делает «Сармат»
поистине неуязвимым смертоносным оружием, способным «достать» цель в любой
точке планеты.
«Для этой ракеты нет такой точки на земном шаре, которую она
не могла бы поразить, если учитывать, что в ее голове есть уникальный
планирующий модуль «Авангард», для которого нет проблем с расстоянием. Для этой
ракеты нет понятия дальности», — пояснил Баранец.
Пентагон понимает, добавил военный эксперт, насколько США
беззащитны пред подобными видами российского вооружения. Отсюда вытекает
болезненная нервная реакция США, хорошо спрятанная за маской спокойствия.