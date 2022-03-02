Баранец объяснил, через какое время ВСУ останутся без патронов

Баранец объяснил, через какое время ВСУ останутся без патронов Мнение экспертов
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Военный обозреватель газеты “Комсомольская правда”, полковник в отставке Виктор Баранец рассказал, когда у окруженных в ходе российской операции украинских военных закончатся боеприпасы и горючее.

По состоянию на 2 марта группировки ВСУ оказались в окружении российской армии в крупных населенных пунктах Украины. Все возможности для подвоза боеприпасов и топлива блокированы, а российская сторона специально ждет, когда они иссякнут.

«Горючее и боеприпасы имеют свойство рано или поздно заканчиваться. По моим прикидкам, патронов и горючего у многих украинских группировок осталось на три-четыре дня. И наступит “голод”», — объяснил в эфире “Соловьев LIVE” полковник в отставке и добавил, что надо этому “голоду” дать развиваться, для сохранения жизней российских бойцов.

ВС РФ имеют возможность пополнять горючее и боеприпасы, у России в этом отношении “колоссальный и уникальный опыт”, в отличие от украинской армии. Баранец напомнил ошеломивший американцев опыт России с обеспечением нашей армии в Сирии осенью 2015 года.

Помимо прочего положение противника усложняется постоянными высокоточными ударами российской армии по военным объектам. Баранец уточнил, что на данный момент число нанесенных ударов по стратегическим объектам Украины, в том числе нефтебазам, складам и арсеналам подошло к 1500.

 
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ВСУ Спецоперация РФ на Украине
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