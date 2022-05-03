Баранец: обновленная военная доктрина России застала НАТО врасплох

«Опять я вспоминаю недавние коррективы нашей ядерной доктрины. Это чрезвычайно важно! Когда Путин их внес, в натовских штабах был шок! А поправка гласит, что в случае угрозы суверенитету и территориальной целостности России и ее союзников (здесь дважды подчеркиваем Белоруссию) РФ оставляет за собой право нанести упреждающий удар ядерным оружием», — рассказал Баранец.