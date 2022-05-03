Баранец: обновленная военная доктрина России застала НАТО врасплох

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Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец заявил, что президент РФ Владимир Путин словами об ответе Москвы на любое внешнее вмешательство в события на Украине возродил один из главных страхов НАТО.
Баранец в эфире канала «Соловьев Live» рассказал, что Москва рассматривает риск непосредственного вмешательства НАТО в ситуацию на Украине, так как ВС РФ успешно уничтожают практически все конвои с военной техникой, отправляемой Западом на Украину. По этому поводу обозреватель КП вспомнил высказывание Путина о нежелательном вмешательстве.
«Опять я вспоминаю недавние коррективы нашей ядерной доктрины. Это чрезвычайно важно! Когда Путин их внес, в натовских штабах был шок! А поправка гласит, что в случае угрозы суверенитету и территориальной целостности России и ее союзников (здесь дважды подчеркиваем Белоруссию) РФ оставляет за собой право нанести упреждающий удар ядерным оружием», — рассказал Баранец.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.