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Российский публицист, военный эксперт и писатель Виктор Баранец обрисовал важнейшую задачу, которая будет стоять перед Вооруженными силами РФ в рамках миротворческой спецоперации на Украине.

По его словам, ключевой целью ближайших дней для российской армии станет «вырезание аппендицита» под Краматорском, где находится особый стратегический объект ВСУ. Баранец пояснил, что ликвидация российскими военными этой точки притяжения для киевских силовиков позволит навсегда оставить без возможности нанесения ракетных ударов по Донецку, Горловке и ряду других городов ДНР 19-ю бригаду украинской армии.

Эксперт пояснил, что после ликвидации объекта под Краматорском Россия сможет высвободить дополнительные силы для решения следующих задач в рамках денацификации Украины.

«Там у нас может высвободиться до двадцати тысяч бойцов, которые будут направлены на дальнейшее выполнение задач уже в срединной части Украины», – заявил эксперт.

Он обратил внимание на важный момент перехода спецоперации РФ в срединную Украину. Для реализации стратегии «подковы» потребуется взятие под контроль всей Херсонской области. Этот регион является стратегическим в динамике миротворческой операции России.

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