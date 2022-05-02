Баранец назвал детским лепетом высказывания президента Чехии Земана о российской армии

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Президент Чехии Милош Земан продемонстрировал свою некомпетентность и предвзятость высказываниями о мощи Вооруженных сил РФ, заявил военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.
Так в комментарии для «ПолитРоссии» он прокомментировал слова чешского лидера, который ранее высмеивал идею о том, что российская армия является одной из сильнейших в мире.
«Это выглядит детским лепетом в пражской песочнице. Это заявление не крупного государственного мужа, а злоязыкого обывателя, ослепленного русофобией, которому хочется ядовито укусить Россию», — сказал Баранец.
По его мнению, Земан напрасно недооценивает возможности российской армии, которая легко могла бы превратить Украину в пепелище, если бы применила весь свой арсенал. При этом на текущий момент в спецоперации задействовано не более 20% личного состава и вооружений ВС РФ.