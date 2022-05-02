Баранец назвал детским лепетом высказывания президента Чехии Земана о российской армии

По его мнению, Земан напрасно недооценивает возможности российской армии, которая легко могла бы превратить Украину в пепелище, если бы применила весь свой арсенал. При этом на текущий момент в спецоперации задействовано не более 20% личного состава и вооружений ВС РФ.