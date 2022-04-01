Баранец напомнил США о главном козыре России, который она держит на крайний случай

Баранец Мнение экспертов
На чтение 1 мин. Просмотров 143 Опубликовано Обновлено

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США не нужен мир на Украине, этот факт доказывают все последние действия Вашингтона. Запад намеренно затягивает спецоперацию России, накачивая Украину оружием. Таким образом США и их союзники пытаются истощить боевой потенциал России, считает военный эксперт Виктор Баранец.

По его мнению, Запад заинтересован в том, чтобы ВС РФ надолго погрязли на Украине. Для этого украинскую армию в складчину накачивают вооружением. На Западе надеются, что в результате затянувшейся военной операции арсенал вооружения, боеприпасов, горюче-смазочных материалов российской армии серьезно сократится. И тогда Россию можно будет взять голыми руками.

Однако все это бесполезно, наша страна продолжит спецоперацию и достигнет поставленных целей. Баранец напомнил западным политикам о главном оружии, приберегаемом Россией на крайний случай.

«РФ может достать из-за пазухи свой главный меч — стратегическое ядерное вооружение», — заявил военный эксперт.

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Баранец Россия Спецоперация РФ на Украине США Украина
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