Баранец напомнил США о главном козыре России, который она держит на крайний случай

Подписывайтесь на новости RNT24 в

загрузка...

США не нужен мир на Украине, этот факт доказывают все последние действия Вашингтона. Запад намеренно затягивает спецоперацию России, накачивая Украину оружием. Таким образом США и их союзники пытаются истощить боевой потенциал России, считает военный эксперт Виктор Баранец.

По его мнению, Запад заинтересован в том, чтобы ВС РФ надолго погрязли на Украине. Для этого украинскую армию в складчину накачивают вооружением. На Западе надеются, что в результате затянувшейся военной операции арсенал вооружения, боеприпасов, горюче-смазочных материалов российской армии серьезно сократится. И тогда Россию можно будет взять голыми руками.

Однако все это бесполезно, наша страна продолжит спецоперацию и достигнет поставленных целей. Баранец напомнил западным политикам о главном оружии, приберегаемом Россией на крайний случай.

«РФ может достать из-за пазухи свой главный меч — стратегическое ядерное вооружение», — заявил военный эксперт.

загрузка...