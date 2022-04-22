Баннер с изображением украинской бабушки и Знаменем Победы появился на остановке в Луганске

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Изображение украинской бабушки, которая защитила Знамя
Победы ССCР от солдат
ВСУ, появилось на одной из остановок в Луганске.
Пенсионерка ранее вышла с флагом к украинским бойцам, приняв их за
российских. Солдаты начали топтать красное знамя, но женщина смогла его
защитить. Кроме того, бабушка отказалась принимать пакет с едой от бойцов ВСУ.
Она напомнила, что за Знамя Победы воевали ее родители.
Поступком храброй женщины вдохновились жители ряда регионов
России. Теперь образ пенсионерки рисуют на домах, в Сети публикуются арт-объекты
с изображением бабушки. Защитившая флаг украинская пенсионерка появилась даже
на шевронах бойцов, освобождавших Мариуполь.
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