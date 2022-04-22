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    Баннер с изображением украинской бабушки и Знаменем Победы появился на остановке в Луганске

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Баннер с изображением украинской бабушки и Знаменем Победы появился на остановке в Луганске

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    Агентство «Москва»

    Изображение украинской бабушки, которая защитила Знамя
    Победы ССCР от солдат
    ВСУ, появилось на одной из остановок в Луганске.

    Пенсионерка ранее вышла с флагом к украинским бойцам, приняв их за
    российских. Солдаты начали топтать красное знамя, но женщина смогла его
    защитить. Кроме того, бабушка отказалась принимать пакет с едой от бойцов ВСУ.
    Она напомнила, что за Знамя Победы воевали ее родители.

    Баннер с изображением украинской бабушки и Знаменем Победы появился на остановке в Луганске
    Prt Scr Telegram/РИА Новости

    Поступком храброй женщины вдохновились жители ряда регионов
    России. Теперь образ пенсионерки рисуют на домах, в Сети публикуются арт-объекты
    с изображением бабушки. Защитившая флаг украинская пенсионерка появилась даже
    на шевронах бойцов, освобождавших Мариуполь.

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