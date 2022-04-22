Баннер с изображением украинской бабушки и Знаменем Победы появился на остановке в Луганске

Пенсионерка ранее вышла с флагом к украинским бойцам, приняв их за

российских. Солдаты начали топтать красное знамя, но женщина смогла его

защитить. Кроме того, бабушка отказалась принимать пакет с едой от бойцов ВСУ.

Она напомнила, что за Знамя Победы воевали ее родители.