Банковская индустрия использует в 56 раз больше энергии, чем майнинг Биткойна

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Свежие данные об энергопотреблении, эффективности и масштабируемости Биткойн, по сравнению с банковским сектором, позволяют взглянуть на крупнейшую в мире криптовалюту в новом свете.

В исследовательском отчёте, опубликованном Мишелем Хаззакой (Michel Khazzaka), ИТ-инженером, криптографом и консультантом, подсчитано, что платежи в Биткойн «в миллион раз эффективнее», чем устаревшая «традиционная» финансовая система. Кроме того, банковский сектор «использует в 56 раз больше энергии, чем Биткоин».





В отчёте собраны почти четыре года исследований и предложен новый расчёт для оценки энергопотребления Биткойна в режиме Proof-of-Work. В интервью Хаззака сказал Cointelegraph:

«Биткоин Лайтнинг и Биткойн в целом — это действительно отличные и очень эффективные технологические решения, которые заслуживают широкомасштабного внедрения. Это изобретение достаточно гениальное, достаточно эффективное и мощное, чтобы получить массовое распространение».

Хаззака, который в конце 2021 года основал консалтинговую компанию по платежам Valuechain, предлагает альтернативу оценкам энергии, предоставленным Кембриджским индексом потребления электроэнергии Биткоин (CBECI). Индекс, часто цитируемый различными изданиями, оценивает, что Биткойн потребляет примерно 122 ТВт·ч в год.

Принимая во внимание средний срок службы машин для майнинга криптовалюты, а также скорость создания новых ИТ-материалов, Хаззака предполагает, что Биткойн потребляет 88,95 ТВтч в год, что значительно меньше оценки Кембриджа.





Специалист по платежам, написавший диссертацию о криптовалютах в 2003 году и рассказавший широкой общественности про Биткойн в 2011 году, Хаззака также изучает банковский сектор под микроскопом, чтобы эффективно сравнить две денежные системы. Хаззака высказал мысль, что он «действительно недооценивает каждый аспект банковского сектора», и, вопреки критикам, его отчёт «смещен в сторону банковской системы».

Тем не менее, принимая во внимание создание денег, транспортировку денег, потребление энергии физической банковской инфраструктурой и т. д., он приходит к цифре 4 981 ТВт·ч. В сумме 5000 ТВт·ч потребляется сектором «классических платежей» каждый год. Следовательно, банковское дело использует в 56 раз больше энергии, чем Биткойн.

В отчете рассматривается эффективность транзакций, которая показывает, что «сегодня при текущем размере блока и при условии, что блоки заполнены до максимальной емкости, ηmax = 5,7 раза лучше, чем в классической системе». Однако это без учета Lightning Network. В интервью Хаззака объяснил:

«Lightning позволит протоколу Биткоин выполнять больше транзакций, не потребляя больше энергии. И это магия».

В отчёте делается вывод, что комбинация Биткоин и Lightning Network позволяет Биткойну стать «в 194 миллиона» раз более энергоэффективным, чем классическая платежная система.

Также в отчёте Хаззаки говорится, что «банковская и платежная индустрия должна внедрить блокчейн и, возможно, даже Биткойн». Хотя вывод Хаззаки может стать неожиданностью для приверженцев децентрализации и свобод в криптосообществе, Хаззака считает, что Биткойн действительно может принести пользу банковскому делу:

«Если они [приверженцы «классической» финансовой системы] будут достаточно смелыми, чтобы внедрить блокчейн-технологии в свои системы, это повысит их эффективность и масштабируемость».

Хотя энергопотребление Биткойн часто подвергается критике, результаты более глубокого расследования банковского сектора (если такое произойдёт) станут для неожиданностью.

МВФ при этом в своих докладах оперирует цифрами иных исследований, в которых указывается, что Биткойн потребляет в миллион раз больше энергии, чем кредитные карты.