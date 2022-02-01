Банка с огурцами «убила» одинокого украинца в Белой Церкви

Гражданин Украины погиб во время приготовления обеда, когда его смертельно ранил осколок разбившейся банки с огурцами. Труп мужчины был найден лишь когда к нему в гости пришла соседка, сообщила полиция Киевской области в Facebook.

Смертельный инцидент произошел в городе Белая Церковь. Как отметили стражи порядка, 42-летний погибший в момент трагедии находился дома один — когда банка разбилась и зацепила украинца, тот потерял много крови и во время обнаружения уже не подавал признаков жизни.

«По предварительной версии полиции, 42-летний мужчина разделывал на кухне мясо. В один момент рядом стоявшая банка с огурцами упала и разбилась, а один из осколков повредил ему вену», — сообщили украинские правоохранители.

Следствие инициировало досудебное расследование по статье «Умышленное убийство». Стоит отметить, что на Украине при неустановленной причине смерти досудебное расследование по этой квалификации является обязательным.

Двумя неделями ранее киберпреступники взломали сайт Министерства обороны Украины, передало издание monavista.ru. После этого хакеры оставили сообщение, что персональные данные граждан были обнародованы в общем доступе.

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