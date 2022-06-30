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Банк России заявил о снятии валютных ограничений с 1 июля

Банк России заявил о снятии валютных ограничений с 1 июля
Агентство «Москва» / Андрей Никеричев

Банк России снимает ранее введенные валютные ограничения на перевод волюты со счета на счет или другим лицам, говорится в сообщении регулятора, передает РИА Новости.

«С 1 июля 2022 года физические лица — российские резиденты имеют право в течение календарного месяца перевести со своего счета в российском банке на свой счет за рубежом или другому человеку не более одного миллиона долларов США или такую же сумму в эквиваленте в другой иностранной валюте», — заявили в Банке России.

Аналогичные ограничения и для не граждан России – физлиц-резидентов из дружественных стран.

Ранее россияне могли перевести на зарубежный счет не более 150 тысяч рублей в течение одного месяца.

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