Банк России сообщил о замедление работы сервисов. Какие-то операции придётся повторить позднее

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На сайте Банка России опубликовали предупреждение о замедлении операций в платежной системе из-за проведения технических работ. Некоторые операции, возможно, придётся повторить позднее.

В настоящее время в связи с техническими работами наблюдается замедление обработки операций в сервисах платежной системы Банка России, а также в Системе передачи финансовых сообщений. Часть операций может проходить медленнее, либо их придется повторить позднее.

Банк России





Банк России подтверждает сохранность всех средств клиентов, а также обещает сообщить дополнительно о возобновлении обычного режима работы сервисов ЦБ.