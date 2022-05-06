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    Банк России сообщил о замедление работы сервисов. Какие-то операции придётся повторить позднее

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Банк России сообщил о замедление работы сервисов. Какие-то операции придётся повторить позднее

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    На сайте Банка России опубликовали предупреждение о замедлении операций в платежной системе из-за проведения технических работ. Некоторые операции, возможно, придётся повторить позднее.

    В настоящее время в связи с техническими работами наблюдается замедление обработки операций в сервисах платежной системы Банка России, а также в Системе передачи финансовых сообщений. Часть операций может проходить медленнее, либо их придется повторить позднее.


    Банк России


    Банк России подтверждает сохранность всех средств клиентов, а также обещает сообщить дополнительно о возобновлении обычного режима работы сервисов ЦБ.

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