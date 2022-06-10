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Банк России принял решение о снижении ключевой ставки до 9,5%

Банк России принял решение о снижении ключевой ставки до 9,5%
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Банк России на заседании 10 июня принял решение о снижении ключевой ставки на 150 базисных пунктов, с 11% до 9,5% годовых, следует из сообщения регулятора.

Центробанк отмечает, что российская экономика находится в сложных условиях, значительно ограничивающих экономическую деятельность страны. Однако замедление инфляционных процессов проходит достаточно быстро, на что указывают низкие темпы прироста цен в мае. Кроме того, на принятие решения повлияли динамика обменного курса российской валюты и угасание ажиотажного потребительского спроса.

Банк России продолжит определять размер ключевой ставки на основании фактического и ожидаемого уровня инфляции, а также оценивая внешние риски, отмечается на портале ведомства.

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