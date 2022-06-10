Банк России принял решение о снижении ключевой ставки до 9,5%

Центробанк отмечает, что российская экономика находится в сложных условиях, значительно ограничивающих экономическую деятельность страны. Однако замедление инфляционных процессов проходит достаточно быстро, на что указывают низкие темпы прироста цен в мае. Кроме того, на принятие решения повлияли динамика обменного курса российской валюты и угасание ажиотажного потребительского спроса.