Банк России готовит поправки о возврате жертвам мошенников денег в течение 30 дней

«Изначально

ЦБ предлагал установить срок возврата 2-3 дня, но банки были против, так как за

это время невозможно проверить, действительно ли перевод мошеннический или

клиент пытается обмануть банк. Сейчас время возврата зависит от суммы

украденных средств. При больших объемах срок может достигать нескольких

недель», — отметил вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков.