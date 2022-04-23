Банк России готовит поправки о возврате жертвам мошенников денег в течение 30 дней

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Центробанк
РФ планирует внести изменения в закон, согласно которым банки должны возвращать деньги жертвам мошенников в течение 30 дней после поступления
заявления от них, сообщает РБК.
Действующий
закон предусматривает
возврат похищенных средств, но там ничего не сказано про сроки, в
течение которых кредитные организации обязаны это сделать.
«Изначально
ЦБ предлагал установить срок возврата 2-3 дня, но банки были против, так как за
это время невозможно проверить, действительно ли перевод мошеннический или
клиент пытается обмануть банк. Сейчас время возврата зависит от суммы
украденных средств. При больших объемах срок может достигать нескольких
недель», — отметил вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков.
ЦБ хочет обязать банки возвращать жертвам мошенников украденные деньги в 30-дневный
срок, если перевод средств был осуществлен без согласия клиента. Если
потерянной картой воспользовались злоумышленники или некто, но без согласия владельца, клиенты должны заранее сообщить банкам об этих фактах, иначе не смогут
рассчитывать за возврат денег.
Регулятор намерен
также разрешить финансовым организациям блокировать на пять дней счета получателей средств,
совершавших попытки списать деньги с карт без согласия их владельцев.