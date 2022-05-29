Bank of America спрогнозировал взлет цен на нефть в США при отказе от поставок из России

Стоимость нефти может превысить 150 долларов за баррель в случае, если произойдет резкое падение поставок российской нефти на мировой рынок. Такой прогноз дали экономисты Bank of America Global Research.
По информации источника, на данный момент стоимость барреля нефти марки Brent практически достигла отметки 120 долларов. Как уточнили американские экономисты, рост цены энергоносителей произошел во многом по причине введения странами Запада антироссийских санкций на фоне спецоперации на Украине.
«Сейчас, когда стоимость барреля Brent приближается к 120 долларам, мы считаем, что резкое сокращение экспорта российской нефти может подтолкнуть цену Brent значительно выше уровня в 150 долларов», — спрогнозировали аналитики.
Эксперты также отметили, что спрос на нефть может приблизиться к прежнему уровню в предстоящем году, но при условии того, что добыча жидких углеводородов в России составит порядка 10 миллионов баррелей в сутки, а поставки из стран OPEC+ увеличатся.
Ранее «Народные Новости» писали, что антироссийские санкции нанесли непоправимый удар экономике Финляндии. Она оказалась страной северного региона, на которой сильнее всего сказались последствия санкционной политики против РФ, и прогноз по росту благосостояния граждан не сулит ничего хорошего.