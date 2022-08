«Банды Нью-Йорка», «Отступники», «Авиатор», «Остров проклятых», «Волк с Уолл-стрит». Мартин Скорсезе и Леонардо ДиКаприо снимают новый фильм для Apple TV+

Известный режиссер Мартин Скорсезе и не менее известный актер Леонардо ДиКаприо объявили о своем следующем проекте, созданном при поддержке Apple Original Films и предназначенном для сервиса Apple TV+.

Как сообщает Deadline, Скорсезе и ДиКаприо анонсировали адаптацию грядущей книги Дэвида Гранна «Вэйджер: История о кораблекрушении, мятеже и убийстве» (The Wager: A Tale of Shipwreck, Mutiny and Murder). Ожидается, что книга выйдет в апреле 2023 года. Интересно, что Скорсезе и ДиКаприо уже работают над фильмом «Убийцы цветочной луны» (Killers of the Flower Moon), который основан на одноимённой книге, написанной тем же Дэвидом Гранном.





События «Вэйджер: История о кораблекрушении, мятеже и убийстве» разворачиваются в 1740-х годах. Военный корабль Wager терпит кораблекрушение на необитаемом острове, а капитан и команда борются за выживание. Скорсезе будет режиссировать, ДиКаприо будет играть главную роль, при этом оба будут продюсировать проект в рамках своих продюсерских компаний, Sikelia Productions и Appian Way. Обе производственные компании имеют общую сделку с Apple.

Поскольку фильм все еще находится на ранних стадиях подготовки к съемкам, пока никто не знает, когда он выйдет. Съемки «Убийц цветочной луны» завершились в 2021 году, а начало проката фильма запланировано только на 2023 год.