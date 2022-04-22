Банду подозреваемых в мошенничестве задержали в Челябинской области

Все роли в преступной группе были четко распределены. Участники банды подыскивали исполнителей, которые за деньги становились «застрахованными лицами», потерпевшими и виновниками ДТП, снабжали их подробными инструкциями, выделяли деньги на проезд, страховые полисы и т. д. Затем готовили документы для направления в суды Челябинской области с исками о невыплате страховыми компаниями возмещения.