Банду подозреваемых в мошенничестве задержали в Челябинской области

Подписывайтесь на новости RNT24 в
pexels.com EKATERINA BOLOVTSOVA
В Челябинской области задержали мошенников, специализировавшихся на подставных ДТП. За два года они нанесли ущерб страховым компаниям на сумму не менее тридцати миллионов рублей.
В костяк преступной группы входили около 16 человек. В разовые дорожные инсценировки в период с 2019 по 2021 год были вовлечены еще 29 человек, сообщает «Южноуральская панорама».
Все роли в преступной группе были четко распределены. Участники банды подыскивали исполнителей, которые за деньги становились «застрахованными лицами», потерпевшими и виновниками ДТП, снабжали их подробными инструкциями, выделяли деньги на проезд, страховые полисы и т. д. Затем готовили документы для направления в суды Челябинской области с исками о невыплате страховыми компаниями возмещения.
По обстоятельствам совершенных мошеннических действий следователи возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в сфере страхования». Кроме того возбуждены уголовные дела по статье «Организация преступного сообщества».