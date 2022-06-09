Бандеровский лозунг с призывом к геноциду официально разрешили в Польше

Окружная прокуратура в польском Бжеге не стала проводить расследование по факту публикации в Сети бандеровского лозунга с призывом к геноциду местного населения.
Конфликты разгораются в Польше из-за украинских беженцев, которые агрессивно ведут себя по отношению к гражданам. Недавно один из мигрантов опубликовал в Сети лозунг с призывом к уничтожению поляков и завоеванию городов.
«Мы победим Россию, а затем отберем у вас наш Пшемысль, Хелм и Замосць. Слава Украине, резать ляхов!» — написал украинец.
Прокуратура Польши отказалась проводить расследование по факту случившегося. Она не нашла в сообщении призывов к геноциду и разжигания ненависти на национальной почве. Уточняется, что данный лозунг использовался бандеровцами во время Второй мировой войны.
Ранее поляки выступили против выдачи социальных пособий украинским беженцам. Лишь каждый седьмой житель одобряет выплаты переселенцам, передает телеканал «360».