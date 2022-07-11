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Банда под Киевом организовала преступный бизнес по вовлечению украинок в проституцию за границей

Банда под Киевом организовала преступный бизнес по вовлечению украинок в проституцию за границей
pxhere.com

Украинских беженок вовлекали в проституцию под видом работы за рубежом. Преступный бизнес организовала группа мужчин из Киевской области, сообщают зарубежные СМИ.

Злоумышленники действовали через Telegram-каналы. С их помощью они находили женщин в уязвимом положении и предлагали им отправиться на заработки в Турцию.

Украинкам рассказывали, что им якобы нужно сопровождать состоятельных мужчин на статусных мероприятиях. Однако на самом деле беженок вовлекали в проституцию за границей, передает издание The Guardian.

Правоохранители смогли найти записную книжку главы банды. В ней содержались имена как минимум десяти женщин, которых отправили в Турцию и, вероятно, другие страны Европы для занятия проституцией.

банда европа киевская область проституция Турция украинские беженки
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RusNewsToday24
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