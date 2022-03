Банановый чай для успокоения нервной системы: как его готовить

Подписывайтесь на новости RNT24 в

Жители Индии на протяжение многих веков готовят банановый чай. Этот горячий напиток особенно популярен среди людей, которые беспокоятся о своем здоровье. Ведь такой чай имеет огромное количество полезных свойств.

Главное — правильно приготовить столь интересный напиток из банана. Для этого следует варить не сам плод, а фрукт целиком (с кожурой). Только тогда вы получите необычайно вкусный чай, который позволит укрепить иммунитет.

Банановый чай и его полезные свойства

В банане, который входит в основу этого индийского напитка, содержится калий. Он положительно влияет на работу сердца. Этот чай позволяет снизить артериальное давление. К тому же такой напиток помогает людям, страдающим бессонницей. А всё благодаря триптофану и серотонину, которые ускоряют процесс засыпания.

Чай, приготовленный из банана, позволяет также снизить уровень стресса и тревоги. Ведь этот горячий напиток оказывает воздействие на нервную систему. Потому его можно спокойно употреблять вместо привычного ромашкового чая. И вкус необычней, и оказанный эффект более яркий!

Проверенный рецепт бананового чая

Список ингредиентов:

1 банан

500 мл воды

мед по вкусу

корица по вкусу

Как приготовить:

Наливаем в кастрюлю воду. Доводим ее до кипения. Моем банан. Отрезаем его кончики с 2 сторон. Кожуру снимать не нужно. В кипящую воду бросаем банан. Держим на огне в течение 10 минут. Добавляем мед и корицу. Варим еще 5 минут. Вынимаем банан. Процеживаем чай и наливаем его в чашки.

Преимущество такого напитка в том, что он низкокалорийный. Чай из банана способствует похудению. Дело в том, что этот фрукт содержит клетчатку. Она наполняет желудок, создается чувство сытости, что позволяет контролировать аппетит и не переедать. К тому же этот напиток улучшает обмен веществ. Потому его можно спокойно употреблять тем людям, которые следят за своим питанием. Если вы бережете свою фигуру, банановый чай — идеальный вариант для вас. Расскажите в комментарих, пробовали ли вы ранее готовить такой напиток.

