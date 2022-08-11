Балицкий обвинил Украину в попытке создать «грязную бомбу» атаками на ЗАЭС

«Били практически по хранилищу ядерных отходов, чтобы на нашей территории создать некую грязную бомбу. То есть создать ситуацию, когда будет произведен выброс в атмосферу, а там хранятся тысячи тонн радиоактивных отходов, и сделать неприспособленной к жизни целую территорию», — полагает глава администрации Запорожской области.