Балицкий обвинил Украину в попытке создать «грязную бомбу» атаками на ЗАЭС

Украина пытается создать в Запорожской области «грязную бомбу», поэтому атакует местную атомную электростанцию, заявил глава региональной администрации Евгений Балицкий, передает РИА Новости.
Пока украинская армия обстреливает Запорожскую атомную электростанцию в основном с помощью реактивной артиллерии, рассказал политик. По его словам, осколки снарядов находят в 20 метрах от хранилищ с ядерными отходами. Если ВСУ применят американские РСЗО HIMARS, не исключен «сценарий второго Чернобыля». Цель Киева — создать из ЗАЭС подобие «грязной бомбы».
«Били практически по хранилищу ядерных отходов, чтобы на нашей территории создать некую грязную бомбу. То есть создать ситуацию, когда будет произведен выброс в атмосферу, а там хранятся тысячи тонн радиоактивных отходов, и сделать неприспособленной к жизни целую территорию», — полагает глава администрации Запорожской области.
Он уточнил, что несмотря на толстые бетонные стены хранилищ с радиоактивными отходами, прямое попадание может их пробить.
Утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.