Балерина Волочкова объяснила свое желание петь патриотические песни

Бывшая балерина Большого театра Анастасия Волочкова регулярно дает спектакли, однако успевает развиваться и как певица. Артистка готовится к записи патриотических песен с целью поддержать страну в трудной общественно-политической ситуации.
Волочкова призналась, что идея исполнения патриотических композиций пришла к ней после беседы с певцом Владимиром Брилевым. Артисты познакомились в одном из ресторанов, где договорились сделать тандем на патриотические песни.
«Все мои спектакли, мои выступления очень позитивные. Я отвлекаю людей от того негатива, который происходит вокруг, и дарю положительные эмоции», — рассказала Волочкова в комментарии корреспонденту Teleprogramma.pro.
Согласно словам балерины, свою идею она считает особенно актуальной в нынешнее время. Волочкова хочет поддержать не только родную страну, но и каждого своего соотечественника.