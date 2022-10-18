Balenciaga и Adidas “отменяют” Канье Уэста из-за его скандального поведения

Канье Уэст

Скандальное поведение Канье Уэста может обернуться тем, что рэпера полностью “отменят” в шоу-бизнесе и модной индустрии. Бренд Balenciaga, который ранее поддерживал дружеские отношения с исполнителем, теперь, похоже, от него дистанцируется и избавляется от всего, что напоминает о сотрудничестве.

Как отмечает издание NSS, фото выхода Канье на показе Balenciaga “Весна-2023” удалено как с сайта бренда, так и с портала Vogue Runway. Исчезла с веб-сайта марки и коллаборация Yeezy Gap Engineered by Balenciaga. Более того, коллекция уже недоступна у онлайн-ретейлеров MyTheresa, LuisaViaRoma и Farfetch. Никаких официальных заявлений о приостановке сотрудничества пока не делалось.

Было лишь вопросом времени, когда в Balenciaga решат что-то предпринять, чтобы пересмотреть отношения с Канье Уэстом, который в течение нескольких недель вызывает дискуссии своим поведением,

— пишет NSS.

Сначала поводом стала футболка с надписью White Lives Matter (“Жизни белых имеют значение”), которую Канье надел во время парижского шоу Yeezy, затем — серия заявлений в инстаграме* и твиттере**, опубликованных до того, как обе соцсети заблокировали рэпера.

В статье упоминается о том, что креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия и Канье Уэст “связаны многолетними отношениями”: рэпер, как пишет издание, годами являлся постоянным гостем в первом ряду показов и амбассадором, которому “бренд отчасти обязан своим коммерческим успехом”. Уэст называл себя “мужем-натуралом Демны”, а тот в прошлогоднем интервью описывал их отношения как “очень активный творческий обмен”.

Креативный директор Balenciaga и Йе за несколько прошедших лет стали особенно близки. Демна выступал креативным директором вечеринок по поводу выхода альбома Donda и одевал различных моделей — подружек Йе,

— отмечает сайт High Sobriety.

Напомним, надпись на футболке Канье о том, что “жизни белых имеют значение”, вызвала скандал: поступок раскритиковали в сети, рэпера осудили многие коллеги. Музыкант усугубил ситуацию, заявив, что движение за права темнокожих Black Lives Matter — обман. Кроме того, на Канье подала в суд семья Джорджа Флойда, смерть которого положила начало движению: Уэст сказал, что Флойд погиб не из-за жестокости полицейского, а в результате передозировки.

В соцсетях аккаунт Канье заблокировали после серии постов, которые были восприняты как антисемитские: в частности, рэпер обвинил своего коллегу Шона Комбса, он же P. Diddy, в поддержке со стороны неких “влиятельных евреев”. После закрытия своих аккаунтов Канье заявил о том, что его “заблокировали еврейские медиа”.

Компания Adidas, также давно сотрудничающая с Уэстом, уже объявила о решении “пересмотреть партнерство” — это случилось после скандала с футболкой в Париже. Рэпер в ответ упрекнул спортивный бренд в “краже” придуманного им дизайна, но позже, как обычно, удалил пост.

Уже после этого публика узнала о стиле общения Канье с руководством Adidas. У себя на YouTube-канале он выложил видеоролик, где были показаны кадры с одного из совещаний. Там исполнитель показывает ошарашенным топ-менеджерам бренда порноролик на своем телефоне, хотя они просят его перестать делать это. Оказалось, что Уэст просто увидел в сюжете некие параллели с отношениями между ним самим и Adidas.

Концепция видео в том, что парень изменил, а его девушка такая: “Ну, тогда я осуществлю твой самый страшный кошмар”,

— описал сюжет видео Канье шокированным членам команды.

Когда музыканта раскритиковали за его выходки, он стал упрекать общественность в том, что никто не возмущается, когда его бывшая жена Ким Кардашьян не дает ему видеться с детьми. После развода отношения Ким и Канье, у которого несколько лет назад выявили биполярное расстройство, были противоречивыми. Рэпер регулярно выступает с различными обвинениями в адрес бывшей жены и ее семьи, также он неоднократно оскорблял в социальных сетях ее экс-бойфренда Пита Дэвидсона, публично угрожал и даже “похоронил” его в клипе. Ким Кардашьян с осторожностью комментирует поведение бывшего мужа, но уже предпочла дистанцироваться от него.

Что касается модной индустрии, то с ней у Канье давно “все сложно”: он регулярно обвиняет различные бренды то в фальши, то в плагиате.

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