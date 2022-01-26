Байден заявил о возможном изменении мира из-за эскалации конфликта на Украине

Эскалация вокруг Киева способна изменить мир. Соответствующим мнением поделился глава американского государства Джо Байден.

Байден во время беседы с представителями СМИ заявил, что в случае движения сил на Украину, это будет самым большим вторжением со времен Великой Отечественной войны. По словам американского лидера, это изменит мир. Однако президент США подчеркнул, что разглагольствовать о вероятности эскалации вокруг Киева — «как гадать на чайных листья».

Москва уже много раз опровергала обвинения западных стран и Киева в якобы «агрессивных действиях». Кремль сообщал, что Россия никому не угрожает и ни на кого не планирует нападать, а слова об «агрессии Москвы» применяются как предлог для размещения военной техники НАТО около границ.

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