Байден заявил о намерении любой ценой избежать участия США в конфликте на Украине

Drew Angerer - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

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Drew Angerer – Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент Соединенных Штатов Джо Байден намерен любой ценой
избежать вступления государства в конфликт, происходящий на территории Украины.
Такое заявление сделала его советник по кибербезопасности Энн Нойбергер.

На данный момент Вашингтон намерен направить свои усилия в
дипломатию. По словам Нойбергер, Соединенные Штаты не ищут конфликта с Россией.

«Нами движет желание президента любой ценой вложиться в
дипломатию», — заявила советник президента США.

Россия объявила о начале спецоперации по демилитаризации
Украины 24 февраля. Она призвана защитить мирных граждан ДНР и ЛНР. Ранее
пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, планируется ли в ближайшее
время визит Байдена на Украину, передает телеканал «360».

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