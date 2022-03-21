Байден заявил о намерении любой ценой избежать участия США в конфликте на Украине

Россия объявила о начале спецоперации по демилитаризации

Украины 24 февраля. Она призвана защитить мирных граждан ДНР и ЛНР. Ранее

пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, планируется ли в ближайшее

время визит Байдена на Украину, передает телеканал «360».