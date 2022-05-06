    В тренде

    Байден вновь оконфузился, назвав президентом первую леди Мексики

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Байден вновь оконфузился, назвав президентом первую леди Мексики

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    Chris Kleponis / Pool via CNP/Keystone Press Agency

    Президент США Джо Байден регулярно делает фактические ошибки во время своих выступлений.  Очередной конфуз американского лидера случился на приеме в Белом доме по случаю мексиканского праздника 5 мая. Там он назвал первую леди Мексики президентом.

    «Соединенные Штаты и Мексика — больше чем просто хорошие соседи», — сказал руководитель Белого дома во время выступления.

    Далее американский лидер выразил слова благодарности первой леди Мексики Беатрис Гутьеррес Мюллер, однако перепутал ее статус и назвал президентом.

    pixabay.com
    pixabay.com

    Наряду с этим, во время официального приема Байден также напомнил, что американцы — это нация иммигрантов.

    «Мы — нация иммигрантов. Мы говорим это, но люди ведут себя так, будто не верят в это. И в этом наша сила», — сказал глава США.

    Отметим, ежегодно 5 мая Мексика отмечает победу в битве с армией второй французской империи, которая произошла в 1862 году. В США этот день является Днем американо-мексиканской дружбы.

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »