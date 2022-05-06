Байден вновь оконфузился, назвав президентом первую леди Мексики

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Президент США Джо Байден регулярно делает фактические ошибки во время своих выступлений. Очередной конфуз американского лидера случился на приеме в Белом доме по случаю мексиканского праздника 5 мая. Там он назвал первую леди Мексики президентом.
«Соединенные Штаты и Мексика — больше чем просто хорошие соседи», — сказал руководитель Белого дома во время выступления.
Далее американский лидер выразил слова благодарности первой леди Мексики Беатрис Гутьеррес Мюллер, однако перепутал ее статус и назвал президентом.
Наряду с этим, во время официального приема Байден также напомнил, что американцы — это нация иммигрантов.
«Мы — нация иммигрантов. Мы говорим это, но люди ведут себя так, будто не верят в это. И в этом наша сила», — сказал глава США.
Отметим, ежегодно 5 мая Мексика отмечает победу в битве с армией второй французской империи, которая произошла в 1862 году. В США этот день является Днем американо-мексиканской дружбы.