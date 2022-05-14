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    Байден в ответ на вопрос о дефиците детского питания признался в неумении читать мысли

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Байден в ответ на вопрос о дефиците детского питания признался в неумении читать мысли

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    Chris Kleponis / Pool via CNP/Keystone Press Agency

    Президент США Джо Байден ответил на критику Белого дома за неспешное решение проблем нехватки детских смесей в магазинах.

    Глава государства заявил журналистам, что если бы администрация США «была бы лучше в сфере чтения мыслей», то могла бы отреагировать быстрее. По его словам, в Белом доме решают проблему настолько быстро, насколько это возможно. Решением проблемы займется профильная структура в администрации, указал он.

    Байден отметил, что в контексте скорости предпринимаемых действий нужно быть осторожными, учитывая, что речь идет о продукции первой необходимости. Президент США заявил, что ему важно прокомментировать проблему, поскольку об этом пишут газеты на первой полосе.

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