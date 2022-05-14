Байден в ответ на вопрос о дефиците детского питания признался в неумении читать мысли

Глава государства заявил журналистам, что если бы администрация США «была бы лучше в сфере чтения мыслей», то могла бы отреагировать быстрее. По его словам, в Белом доме решают проблему настолько быстро, насколько это возможно. Решением проблемы займется профильная структура в администрации, указал он.