Байден в ответ на вопрос о дефиците детского питания признался в неумении читать мысли

Подписывайтесь на новости RNT24 в
загрузка...
Президент США Джо Байден ответил на критику Белого дома за неспешное решение проблем нехватки детских смесей в магазинах.
Глава государства заявил журналистам, что если бы администрация США «была бы лучше в сфере чтения мыслей», то могла бы отреагировать быстрее. По его словам, в Белом доме решают проблему настолько быстро, насколько это возможно. Решением проблемы займется профильная структура в администрации, указал он.
Байден отметил, что в контексте скорости предпринимаемых действий нужно быть осторожными, учитывая, что речь идет о продукции первой необходимости. Президент США заявил, что ему важно прокомментировать проблему, поскольку об этом пишут газеты на первой полосе.
загрузка...