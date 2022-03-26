Байден в очередной раз сделал выпад в адрес Путина

Drew Angerer - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

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Drew Angerer – Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Джо Байден решился на очередной выпад в
сторону российского лидера Владимира Путина и закончил свое выступление в
Варшаве речью о том, что Украина «никогда не будет победой» для Москвы.

Американский лидер отметил, что Украина никогда не будет
победой для Москвы, так как свободные люди не будут жить в мире, в котором «царят
тьма и безысходность». По словам президента США, у них будет другое будущее, которое
основано на демократии.

Байден заявил об этом во время завершения собственного
европейского турне. Трансляцию выступления президента США вел Белый дом. Американский
лидер также ранее назвал Путина «мясником».

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