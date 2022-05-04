Байден увидел в событиях на Украине поворотный момент

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Кризис, наблюдаемый в настоящее время на Украине, является поворотным моментом в истории. Такое мнение высказал президент Соединенных Штатов Джо Байден.
Хозяин Белого дома подчеркнул, что происходящее является «первой реальной битвой» между демократическим и автократическим режимами в современных условиях. По мнению Байдена, подобные моменты в истории случаются раз в шесть-восемь поколений.
«Мы находимся в поворотном пункте истории. На самом деле. Такое случается примерно раз в шесть-восемь поколений», — заявил президент США.
Ранее Байден провел выступление в Белом доме, во время которого он в очередной раз попал в неловкую ситуацию. Согласно информации New York Post, глава государства перепутал собственную должность, назвав себя первым сенатором от штата Делавэр.