Байден снова перепутал название украинского города

Drew Angerer - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

Подписывайтесь на новости RNT24 в

загрузка...

Drew Angerer – Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Американский лидер Джо Байден
назвал украинский город Мариуполь Метрополем во время своего выступления в Варшаве. Трансляцию речи
президента США вел Белый дом.

Джо Байдену потребовалось несколько попыток, чтобы правильно
произнести название населенного пункта на Украине. В этом же выступлении он
заявил, что доллар якобы стоит «двести российский рублей», что, вероятно, тоже было
оговоркой.

«По крайней мере, какая-то помощь поступает в центральные
украинские города. Но не в Метрополь. Извините. Не в Мариуполь» — сказал он.

Ранее  стало известно,
что США перебросили 12 тысяч солдат на границу с Россией. По словам Байдена,
они будут «защищать каждый дюйм» земли стран членов НАТО. При этом он отметил,
что вступать в прямую конфронтацию с Россией на Украине США не планируют, так
как это грозит третьей мировой войной.

загрузка...
 
 
Оценить статью
( Пока оценок нет )
RusNewsToday24
© 2020 Информационно — аналитическое издание «RusNewsToday24» Сетевое издание RusNewsToday24 ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ Свидетельство регистрации Эл № ФС 77-24459 ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 101000, г. Москва, ул. Покровка, 7. Телефон: (495) 979-36-65. Договорные отношения коммерческого характера возложены на дочернее предприятие — ООО «Средства массовой информации Учреждения «Центр специальных проектов» ООО «СМИ Учреждения «ЦСП» ОГРН 1087746823295 ИНН 7701791593
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru
Translate »