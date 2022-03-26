Байден снова перепутал название украинского города

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Американский лидер Джо Байден
назвал украинский город Мариуполь Метрополем во время своего выступления в Варшаве. Трансляцию речи
президента США вел Белый дом.
Джо Байдену потребовалось несколько попыток, чтобы правильно
произнести название населенного пункта на Украине. В этом же выступлении он
заявил, что доллар якобы стоит «двести российский рублей», что, вероятно, тоже было
оговоркой.
«По крайней мере, какая-то помощь поступает в центральные
украинские города. Но не в Метрополь. Извините. Не в Мариуполь» — сказал он.
Ранее стало известно,
что США перебросили 12 тысяч солдат на границу с Россией. По словам Байдена,
они будут «защищать каждый дюйм» земли стран членов НАТО. При этом он отметил,
что вступать в прямую конфронтацию с Россией на Украине США не планируют, так
как это грозит третьей мировой войной.