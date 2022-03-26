Байден снова перепутал название украинского города

Ранее стало известно,

что США перебросили 12 тысяч солдат на границу с Россией. По словам Байдена,

они будут «защищать каждый дюйм» земли стран членов НАТО. При этом он отметил,

что вступать в прямую конфронтацию с Россией на Украине США не планируют, так

как это грозит третьей мировой войной.