Байден сделал ряд заявлений по России и Украине

Президент США Джо Байден провел пресс-конференцию, в ходе которой затронул обострившийся украинский кризис, а также отношения Вашингтона и Москвы.

Глава Белого дома подчеркнул, что официальный Киев пытаются провоцировать в Донбассе. При этом в нарушении режима прекращения огня он обвинил Донецкую и Луганскую народные республики.

Во время брифинга американский президент выступил в защиту Украины. Он отметил, что нет доказательств того, что Киев готовит атаку на территории Донбасса. Однако в Вашингтоне уверены, что Москва попытается осуществить свое «вторжение» в ближайшие дни.

Кроме того, Байден заявил, что Соединенные Штаты не собираются отправлять свои войска на Украину в случае, если начнется вооруженный конфликт с РФ. Американская армия будет защищать территорию Североатлантического альянса.

При обострении ситуации в Донбассе, по его словам, Запад введет новые санкции в отношении Российской Федерации. Однако США готовы решить ситуацию дипломатическим путем.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила выступление Байдена по ситуации в Донбассе. Ее речь передает телеканал «360».

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