Байден: Россия «отвергла все попытки» США по решению проблем безопасности

Россия проигнорировала предложения США по вопросам безопасности в Европе. Об этом сообщил американский президент Джо Байден.

Шаги Москвы, по его словам, представляют собой нарушение международного права. Глава Белого дома отметил, что «российские войска начали жестокую атаку на людей Украины — без провокации, без нужды, несправедливо». При этом никаких доказательств своим словам он не привел.

«Он (президент РФ Владимир Путин. — Прим. ред.) отверг каждое усилие доброй воли, которое предпринимали США и союзники, чтобы ответить на наши общие обеспокоенности в сфере безопасности через диалог, чтобы избежать ненужного конфликта и страдания людей», — заявил Байден.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о специальной военной операции в Донбассе, согласно которой в регионе предполагается демилитаризация и денацификация.

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