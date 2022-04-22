Байден разрешил называть себя «Биден» после конфуза на выступлении в Орегоне

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Президент США Джо Байден не смог выговорить фамилию Эрла
Блюменауэра, члена палаты представителей. После этого американский лидер
заявил, что и его можно называть по другой фамилии.
Во время выступления в штате Орегон глава государства,
отвечая на вопросы о развитии инфраструктуры, решил поблагодарить местных
представителей конгресса. Однако речь пошла не по плану.
«Спасибо Рону Уайдену, Джеффу Меркли и Эрлу Бам…и
Эрлу…извините. Я в курсе. Можете звать меня Биден. Джо Биден», — сказал
президент.
Байден не раз оказывался в конфузных ситуациях — американский
лидер после речи здоровался с невидимым человеком, падал с лестницы, путал
Сирию с Ливией и так далее.
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