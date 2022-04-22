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    Байден разрешил называть себя «Биден» после конфуза на выступлении в Орегоне

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Байден разрешил называть себя «Биден» после конфуза на выступлении в Орегоне

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    Chris Kleponis / Pool via CNP/Keystone Press Agency

    Президент США Джо Байден не смог выговорить фамилию Эрла
    Блюменауэра, члена палаты представителей. После этого американский лидер
    заявил, что и его можно называть по другой фамилии.

    Во время выступления в штате Орегон глава государства,
    отвечая на вопросы о развитии инфраструктуры, решил поблагодарить местных
    представителей конгресса. Однако речь пошла не по плану.

    «Спасибо Рону Уайдену, Джеффу Меркли и Эрлу Бам…и
    Эрлу…извините. Я в курсе. Можете звать меня Биден. Джо Биден», — сказал
    президент.

    Байден не раз оказывался в конфузных ситуациях — американский
    лидер после речи здоровался с невидимым человеком, падал с лестницы, путал
    Сирию с Ливией и так далее.

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