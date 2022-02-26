Байден поручил выделить 600 млн долларов на помощь Украине

Президент США Джо Байден распорядился о выделении Украине 600 млн долларов. Из этих средств 350 млн долларов запланированы в качестве помощи на оборонный комплекс.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно связывался с администрацией Байдена на фоне эскалации в стране. В итоге Байден дал поручение Государственному департаменту выделить деньги, текст меморандума распространила пресс-служба Белого дома.

В рамках полномочий госсекретарь США Энтони Блинкен должен определить, соответствует ли интересам Вашингтона предоставление безвозмездной помощи Украине в размере 250 млн долларов. Остальные средства могут направить на предметы обороны, оплату услуг военных инструкторов и тренировки.

Ранее издание Washington Post распространило информацию, что Зеленский отказался от эвакуации из Киева. После массовой раздачи оружия в столице Украины слышны выстрелы и взрывы боеприпасов.

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