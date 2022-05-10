Байден перепутал слова в речи про борьбу с инфляцией в США

Конфузы с американским президентом стали случаться часто. После выступления перед нацией Байден попытался пожать руку «призраку» и выйти в невидимую дверь в стене, а во время приема в администрации США в честь Дня американо-мексиканской дружбы назвал первую леди Мексики президентом. Экс-врач Белого дома Ронни Джексон ранее предположил наличие у Байдена некоторых проблем с умственными способностями, которые могут влиять на подобное поведение президента Соединенных Штатов Америки.