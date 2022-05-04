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    Байден перепутал Россию и Украину во время выступления о поставках Javelin

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Байден перепутал Россию и Украину во время выступления о поставках Javelin

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    Chris Kleponis / Pool via CNP/Keystone Press Agency

    Президент США Джо Байден забыл, кому передавал американские противотанковые ракетные комплексы Javelin. Казус произошел во время выступления главы Белого дома в штате Алабама.

    Байден приехал в Алабаму, чтобы посетить завод по производству ракетных комплексов. Во время его речи позади него стояли системы Javelin.

    «Мы убедились, что у России есть системы Javelin и другое оружие для укрепления их обороны, чтобы Украина была готова», — заявил американский президент.

    Глава Белого дома назвал украинский кризис поворотным событием в истории, добавив, что такое происходит один раз в шесть–восемь поколений. В завершении своего выступления Байден призвал ускорить предоставление военной помощи Киеву.

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