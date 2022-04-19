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    Байден перед рабочей поездкой по стране намерен обсудить с союзниками ситуацию на Украине

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Байден перед рабочей поездкой по стране намерен обсудить с союзниками ситуацию на Украине

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    Global Look Press/Rod Lamkey – CNP/Consolidated News Photos

    Президент США Джо Байдена 19
    апреля организует закрытую видеоконференцию с союзниками для обсуждения
    дальнейших действий по украинскому вопросу. Об этом сообщила пресс-служба
    Белого дома.

    Ожидается, что переговоры
    начнутся в 9:45 по местному времени (16:45 мск), а уже через два часа в
    расписании американского лидера значится поездка в штат Нью-Гемпшир. А потом,
    как пишут местные СМИ, он отправится в командировку по всей стране, так как
    решил уделить время внутренней повестке.

    Недавно президент Франции Эммануэль Макрон рассказал,
    что в скором времени европейские лидеры и Байден проведут переговоры. По его
    словам, будет обсуждаться дальнейшая работа по санкционному давлению на РФ.

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