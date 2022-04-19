Байден перед рабочей поездкой по стране намерен обсудить с союзниками ситуацию на Украине

Ожидается, что переговоры

начнутся в 9:45 по местному времени (16:45 мск), а уже через два часа в

расписании американского лидера значится поездка в штат Нью-Гемпшир. А потом,

как пишут местные СМИ, он отправится в командировку по всей стране, так как

решил уделить время внутренней повестке.