Байден перед рабочей поездкой по стране намерен обсудить с союзниками ситуацию на Украине

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Президент США Джо Байдена 19
апреля организует закрытую видеоконференцию с союзниками для обсуждения
дальнейших действий по украинскому вопросу. Об этом сообщила пресс-служба
Белого дома.
Ожидается, что переговоры
начнутся в 9:45 по местному времени (16:45 мск), а уже через два часа в
расписании американского лидера значится поездка в штат Нью-Гемпшир. А потом,
как пишут местные СМИ, он отправится в командировку по всей стране, так как
решил уделить время внутренней повестке.
Недавно президент Франции Эммануэль Макрон рассказал,
что в скором времени европейские лидеры и Байден проведут переговоры. По его
словам, будет обсуждаться дальнейшая работа по санкционному давлению на РФ.
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