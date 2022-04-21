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    Байден объявил о запрете российским судам заходить в порты США

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Байден объявил о запрете российским судам заходить в порты США

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    Chris Kleponis / Pool via CNP/Keystone Press Agency

    Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты
    вводят запрет на заход в американские порты для судов, связанных с РФ.

    Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по
    защите республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением санкций,
    многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ.
    Многие эксперты по прошествии некоторого времени с начал введения санкций
    заключали, что принятые меры не сумели оказать негативное влияние на экономику
    России.

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