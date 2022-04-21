Байден объявил о запрете российским судам заходить в порты США

Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по

защите республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением санкций,

многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ.

Многие эксперты по прошествии некоторого времени с начал введения санкций

заключали, что принятые меры не сумели оказать негативное влияние на экономику

России.