Байден объявил о запрете российским судам заходить в порты США

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Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты
вводят запрет на заход в американские порты для судов, связанных с РФ.
Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по
защите республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением санкций,
многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ.
Многие эксперты по прошествии некоторого времени с начал введения санкций
заключали, что принятые меры не сумели оказать негативное влияние на экономику
России.
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