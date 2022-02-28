Байден исключил возможность начала ядерной войны из-за событий на Украине

Байден исключил возможность начала ядерной войны из-за событий на Украине Новости
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Американский президент Джо Байден призвал соотечественников не беспокоиться о начале ядерной войны. Он заявил, что Вашингтон не видит такой угрозы.

Представитель Белого дома Джен Псаки ранее заявила, что у США «нет причин менять уровень тревоги» в связи с текущими событиями на Украине. Байден, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что угрозы начала ядерной войны нет.

«Даже на протяжении последних месяцев и лет, когда у нас были значительные разногласия с Россией по ряду вопросов, Россия и США соглашались с тем, что использование ядерного оружия повлекло бы за собой разрушительные последствия», — заявила Псаки.

Утром 24 февраля Россия объявила о начале спецоперации по демилитаризации Украины. Она направлена на защиту жителей Донбасса от многолетних обстрелов со стороны Киева.

 
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