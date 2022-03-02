Байден: Белый дом не станет посылать войска для разрешения украинского кризиса

Байден: Белый дом не станет посылать войска для разрешения украинского кризиса Новости
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Американская сторона откажется от высылки военного контингента на Украину несмотря на то, что власть поддерживает Киев. Такое заявление сделал президент США Джозеф Байден во время ежегодного послания конгрессу «О положении страны».

Кроме прочего хозяин Белого дома отметил, что американские войска «не участвуют и не будут участвовать» в кризисе на Украине. Байден также подчеркнул, что США перебрасывают военный контингент в Европу не для конфликта с Москвой, а ради поддержки союзников по Североатлантическому альянсу.

На прошлой неделе Москва объявила о начале специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что такая мера была вынужденной, а сама операция необходима для защиты мирного населения, подвергающегося агрессии со стороны ВСУ.

 
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Байден Донбасс сша и украина
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