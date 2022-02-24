Байден: армия США не будет участвовать в украинском конфликте

Американские военные не будут принимать участия в разрешении вооруженной обстановки на Украине. Соответствующее заявление сделал президент США Джо Байден в ходе своего выступления.

Кроме прочего американский лидер заявил, что дал добро на отправку дополнительного военного контингента США на территорию Германии. Во время своей речи Байден также сообщил о введении новых санкционных ограничений в отношении России.

В понедельник, 21 февраля, президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании суверенности Донецкой и Луганской народных республик. В четверг глава государства проводил встречу с представителями отечественного бизнеса, в ходе которой заявил, что проводимая Москвой спецоперация по защите мирного населения Донбасса – вынужденная мера.

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