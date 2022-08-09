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Baijiahao: военный козырь Путина заставит США занервничать

Baijiahao: военный козырь Путина заставит США занервничать
politexpert.net

Аналитики китайского издания Baijiahao заявили, что российский президент Владимир Путин «обнажил» свой военный козырь.

Таким образом эксперты прокомментировали поступление Вооруженным силам РФ гиперзвуковых ракетных комплексов «Циркон». Обозреватели подчеркнули, что соответствующее событие заставит Соединенные Штаты занервничать. «ПолитРоссия» перевела материал.

«Россия показала “меч”, и Путин напрямую “обнажил” свой козырь – гиперзвуковую крылатую ракету “Циркон”», – сказано в статье.

Ранее, как писал «Царьград», официальный представитель МИД России Мария Захарова предостерегла США. Она заметила, что из-за действий Вашингтона и его союзников мир оказался на грани ядерного конфликта.

владимир путин США циркон
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