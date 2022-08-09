Baijiahao: военный козырь Путина заставит США занервничать

Ранее, как писал «Царьград» , официальный представитель МИД России Мария Захарова предостерегла США. Она заметила, что из-за действий Вашингтона и его союзников мир оказался на грани ядерного конфликта.

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